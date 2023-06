Candle castle night : Un innovativo approccio all’intrattenimento culturale vi guiderà alla scoperta dei castelli più suggestivi d’Italia in una nuova prospettiva, avvolti dalla luce soffusa e calda delle candele, mentre le note dolci e armoniose dei concerti di pianoforte dal vivo vi accompagneranno.

Preparatevi a perdervi tra gli imponenti corridoi e le enigmatiche stanze dei castelli, lasciandovi affascinare da ogni minuscolo e imperfetto dettaglio tracciato dal trascorrere del tempo. Vi sembrerà di vivere una serata immersi in una fiaba incantata.

Riscoprite le magnifiche colonne sonore appositamente selezionate per l’occasione, in un’atmosfera resa unica dalle luci emesse da centinaia di candele. Non perdete l’opportunità di assicurarvi i biglietti per questa straordinaria fusione di storia, musica e… magia!

Un’atmosfera intima a lume di candela con concerti di pianoforte dal vivo, il meglio delle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia nelle mani di esperti pianisti : nei più splendidi Castelli d’Italia.

Per partecipare a Candle Castle Night devi acquistare il biglietto a questo link (Posti Limitati): https://experienze.it/…/01-07-23-candle-castle…/

CASTELLO BECCARIA , PIEVE DEL CAIRO (PV)

Info: [email protected]