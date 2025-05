‘Campioni della sicurezza… in pista!’, a Bosco Marengo anche domani per imparare le regole della strada

Ha preso il via mercoledì 7 maggio, presso la Pista Kart di Bosco Marengo, la manifestazione “Campioni della sicurezza…in pista!”, organizzata da ACI Alessandria per proporre un’esperienza formativa di educazione stradale direttamente in pista. Rimandata di un giorno rispetto alla data iniziale del 6 maggio a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, la giornata si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo, all’insegna del divertimento e della consapevolezza. L’evento, ideato per promuovere la mobilità sicura e sostenibile tra i più giovani, ha coinvolto circa 90 alunni delle classi quarte della Scuola Villaggio Europa, appartenente all’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Alessandria.

Il 2° appuntamento della manifestazione è previsto per domani, mercoledì 14 maggio, con una giornata che replicherà il percorso educativo della prima.

Il programma della giornata è stato pensato per avvicinare i più piccoli ai temi della sicurezza stradale e sportiva in modo coinvolgente: dopo una lezione teorica introduttiva, i bambini hanno ricevuto spiegazioni sulle regole di pista e sull’uso del kart. Poi il momento più atteso: un vero giro in pista sui kart a motore, supervisionato dagli ufficiali di gara con di tutte le misure di sicurezza.

Nel prosieguo della mattinata quiz tematici e giochi educativi per verificare e consolidare le conoscenze apprese, mentre il momento della merenda è stato occasione per riflettere sul valore di fair play e rispetto delle regole. Era presente anche Lorenzo Sammartano, giovane pilota alessandrino di karting, che ha contribuito alle spiegazioni teoriche e alle attività tecniche in pista.

CREDITI – Oltre all’impegno di ACI Alessandria, in collaborazione con Pista Kart Bosco e concessionaria GrandiAuto (main sponsor), le giornate avranno il patrocinio di Comune di Bosco Marengo, Comune di Alessandria e Provincia di Alessandria, riconoscimenti che sottolineano il valore educativo e sociale dell’iniziativa. Ci sarà il supporto prezioso della Croce Rossa Italiana e di AMAG, al fianco dell’evento con il trasporto degli studenti.