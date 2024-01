Befana in rock per i fondi a favore di ‘Anteas’

Domani, venerdì 5 gennaio, ad Alessandria arriverà una “Befana in Rock”, in concerto al Teatro Alessandrino (ore 21) organizzato da ANTEAS Trasporto Amico in collaborazione con associazione culturale Progetto Musica e CSVAA di Alessandria-Asti, con la collaborazione del Comune di Alessandria.

Sul palco

Si esibiranno il gruppo Beggar’s Farm, con esecuzione di brani dei Deep Purple, Jethro Tull, Led Zeppellin, The Who, Huriah Heep e quindi il gruppo Dream Rapsody, apprezzata Queen Tribute Band. Tutti uniti a raccogliere fondi per le iniziative di sostegno sociale svolte quotidianamente da Anteas Trasporto Amico.

Biglietti

Posto unico a 15 euro, già attiva la prevendita presso il Teatro Alessandrino (via Verdi, 0131-252644), Tuttomusica (via Savonarola, 0131-1852294 oppure 335 5346152) e ANTEAS (335-6692883).