La XXVI edizione della Festa di Borgo Rovereto si terrà ad Alessandria sabato 17 e domenica 18 giugno, rinviata praticamente di un mese per via del maltempo di maggio. Presentata nella Sala Castellani della Camera di Commercio Alessandria-Asti, è stata promossa dall’Associazione dei Commercianti del Borgo Rovereto. Questa edizione 2023 si presenta ricca di iniziative e di eventi in grado di attirare l’interesse di un pubblico vasto e diversificato, anche da fuori città.

Le parole-chiave

Sono 4: Cultura, Musica, Gusto, Shopping, 4 pilastri su cui si erge l’intera architettura della due giorni del 17 e 18 giugno, articolata nelle tante vie e nei luoghi peculiari di Borgo Rovereto: Piazza Santa Maria di Castello, con la chiesa del ‘200, a piazzetta Monserrato, con tutte le vie adiacenti, ricordando le visite guidate alla Chiesa di Santa Maria di Castello e a Palatium Vetus (sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria) e i punti informativi FAI (Piazzetta Santa Lucia / Via Bissati, Palazzo Guasco, Piazzetta Monserrato).

La Festa

Com’è tradizione, vedrà la partecipazione attiva dei negozi del quartiere e dei bar e ristoranti con i dehors allestiti, con alcuni filoni tematici nell’intrattenimento: storico, artistico, attività per bambini e famiglie, magìa e illusionismo, protagonisti di alcuni spettacoli.

Più il cinema, che con l’iniziativa “Un Borgo da cinema“, in collaborazione con il Circolo del Cinema Adelio Ferrero, sarà il fil-rouge di diverse iniziative legate a musica, teatro e moda.

I luoghi cardine

Cortile della Camera di Commercio – in via Vochieri 58, oltre allo spettacolo Tiziano Magic Show, ci saranno presentazioni animate del primo Fumettitò della Collana di libri per bambini e ragazzi "Il mondo di Titò", da un'idea di Cettina Marziano;

Piazza Santo Stefano – alternanza di proposte per bambini e famiglie, come I Giochi di una Volta (maxi-postazioni con giochi in legno decorati a mano) e proposte musicali diversificate, come la baby rock band I Masnà, Palmiro e i suoi Togliatti, la band AnnoSenzaEstate ed il gruppo Uke Swing Quartet;

Piazza Santa Maria di Castello – oltre a varie proposte musicali, ricreative e gastronomiche, sabato sera ospiterà uno show di illusionismo ad alto impatto visivo, Van Denon e Nicole the Magicians, mentre domenica vedrà protagonisti gli Insynthesis sul palco e Vinile all'interno del Chiostro.