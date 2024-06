SIMPLY THE BEST! PER CHI LA AMMIRA, PER CHI LA IMITA, PER CHI LA ASCOLTA O PER CHI, SEMPLICEMENTE, LA AMA.

Al Giardino Botanico di Alessandria, in occasione della Green Week 2024, grande appuntamento venerdì 7 giugno alle 17.30: “Spiritual Tina, la vera Anna Mae”, evento dedicato alle varie sfaccettature della vita di Tina Turner, grande amante della natura, della vita libera a contatto con la terra e la sua essenzialità. Si entrerà in punta di piedi nel suo percorso personale di crescita, in cui ha dovuto affrontare numerose vicissitudini.

Due attrici del nostro territorio (Raffaella Calorio ed Elisabetta Puppo) interpreteranno alcune fasi della sua vita, segnata da una grande crescita artistica ma, soprattutto, come donna che ha avuto a che fare con momenti di successo, di violenza, di difficoltà, di malattia, di decisioni difficili da prendere.

La seconda parte sarà improntata sulla sua forza e il suo coraggio, ottenuti grazie al mondo olistico e alla fede buddista, con un momento sensoriale e di rilassamento curato da Natural Secrets.

La terza parte vedrà l’esaltazione della sua grinta, a tutti nota, con un tributo alla sua musica meravigliosa grazie alla Tina Turner Tribute Band e alla danza delle Sweet Dolls che porteranno un’energia travolgente, coinvolgente e rigenerante. In conclusione faremo un brindisi offerto da Cantina Santa Rita e Pan di Zucchero per ricordare questa Grande Donna con tutte le Artiste che hanno voluto, con passione e condivisione, creare questo evento per donare gioia, ma anche importanti spunti di riflessione. Le associazioni A.M.I. e Tra Cuore e Mente aps, impegnate a vari livelli e in svariati ambiti per il benessere della persona, vi aspettano per vivere momenti intensi e umanamente arricchenti.