Aperitivo solidale per i 10 anni del ‘Clinical Trial Center’: venerdì 19 maggio al Melchionni Cafè

Festeggiare il 10° compleanno aiutando la ricerca . È questo l’obiettivo dell’aperitivo solidale in programma per venerdì 19 maggio al Melchionni Cafè in occasione dei 10 anni di attività del Clinical Trial Center (CTC), settore centralizzato del Dipartimento interaziendale Attività Integrate Ricerca Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi.

Con la collaborazione di DoubleNews, dalle 18 alle 20 nel locale di via Chenna 18 si potrà gustare, con un’ offerta minima di 12 euro , un cocktail e 3 piattini di assaggi. Ma soprattutto si potrà sostenere le attività di fundraising, promozione e supporto alla ricerca dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria nella convinzione che “Chi ricerca cura”.

Per partecipare all’aperitivo solidale è possibile inviare un Whatsapp al 338 4704847 , mentre chi volesse aiutare la ricerca condotta all’interno del DAIRI può fare un bonifico utilizzando l’Iban IT52 S 05034 10408 000000005537. è possibile inviare un, mentre chi volesse aiutare la ricerca condotta all’interno del DAIRI può fare un

Aperitivo che sarà anche l’occasione per conoscere il lavoro svolto dal CTC in questo primo decennio di vita: tutti gli aspetti saranno spiegati durante il convegno in programma sempre il 19 maggio dal titolo “La ricerca per il paziente: gli studi clinici e il ruolo del Clinical Trial Center” . L’appuntamento è per le ore 9 nel Salone di rappresentanza dell’AO AL in via Venezia, 16.