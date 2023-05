Alessandria Volley in B2: vince 3-1 in trasferta e sale nella categoria superiore. Sarà derby con Acqui

Dopo il 3-0 in gara1, l’Alessandria Volley si è imposta 3-1 anche in trasferta contro la temibile Isil Volley Almese, salendo in serie B2, dove la stagione ventura affronterà Acqui Volley, appena retrocesso dalla B1 dopo 7 anni.

Il cammino

Dieci mesi di duro lavoro, programmazione, organizzazione e soprattutto crescita. Una serie B2 conquistata grazie a numeri incredibili: 27 vittorie in 28 incontri di campionato, 83 set vinti e 14 persi, 2.301 punti realizzati e 1.771 subiti. Devastanti.

Poi la conquista della Coppa Piemonte, prima squadra femminile alessandrina a riuscirci: 10 vittorie in 10 gare, 26 set vinti e 5 persi, 751 punti messi a segno e 583 subiti. Travolgenti.

I protagonisti

Vanno citati tutti, anche se l’elenco è un po’ lungo: coach Marco “Jus” Ruscigni, il vice Giorgio Oberti, le giocatrici Romina Marku, Ponzano, Rinaldi, Ferrari, Cazzulo, Soriani, Fracchia, Bernagozzi, Falocco, Musaj, Giacomin, Furegato, Elisa Marku, Oberti, Senkova.

E poi lo staff dell’Alessandria Volley con Demagistris, Ponzano, Bernardelli, il fisioterapista Aita, il medico dr. Mele.

Per arrivare ai vertici societari: il dt Massimo Lotta, il vice presidente Claudio Capra, il super presidente Andrea La Rosa.



Senza dimenticare l’importanza del settore giovanile, da cui provengono ben 11 atlete della squadra vincitrice, con Gabriella Scarrone e Tiziana Barisone, più la videomaker Martina Demagistris e il fotografo Andrea Amato.

La partita

Isil Volley Almese- Alessandria Volley 1-3 (22-25, 18-25, 25-22, 17-25)

Primo set – Soriani e compagne subito in proiezione offensiva: unico obiettivo la vittoria. Vantaggio mandrogno 10-5, poi risalita albese fino al 19-18, finale in crescendo per le ospiti: 22-25 e 0-1.

e compagne subito in proiezione offensiva: unico obiettivo la vittoria. Vantaggio mandrogno 10-5, poi risalita albese fino al 19-18, finale in crescendo per le ospiti: Secondo set – Ponzano e socie all’attacco e decollo nel punteggio, 17-10. Vantaggio mantenuto fino a fine parziale: 18-25 e 0-2.

e socie all’attacco e decollo nel punteggio, 17-10. Vantaggio mantenuto fino a fine parziale: Terzo set – Giacomin e compagne infilano colpi vincenti in rapida sequenza e salgono 21-14. Poi la pausa, forse per troppa sicurezza o per la paura di vincere: due parziali devastanti delle albesi, 7-0 e 4-1 e gara riaperta, 25-22 e 1-2.

e compagne infilano colpi vincenti in rapida sequenza e salgono 21-14. Poi la pausa, forse per troppa sicurezza o per la paura di vincere: due parziali devastanti delle albesi, 7-0 e 4-1 e gara riaperta, Quarto set – Furegato e compagne entrano in campo determinate e concentrate, conducendo la frazione senza possibilità di replica per le padrone di casa, 12-6, 20-11 e vittoria finale: 17-25, 1-3, serie B2.

Al termine della gara, praticamente in tempo reale, sono giunti alla società i complimenti del sindaco Giorgio Abonante, degli assessori Vittoria Oneto e Giorgio Laguzzi, dal presidente Fipav Francesco Arestia e da molti presidenti e tecnici di altre società del territorio.