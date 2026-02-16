Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Alla BIT di Milano Alexala ha presentato il tratto alessandrino del ‘Cammino di San Michele’

L’eccellenza turistica della provincia di Alessandria si è svelata nel cuore di Milano. In occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026, l’ATL Alexala ha presentato un palinsesto ricco di novità, mettendo al centro una nuova opportunità turistica per il territorio: il Cammino di San Michele. L’appuntamento, inserito nello Spazio Piemonte dal 10 al 12 febbraio, la Regione ha raccontato la propria svolta strategica sotto il nuovo brand “Eccellenza Piemonte – Piemonte Is”.

Nella giornata di mercoledì 11 febbraio il tratto alessandrino del Cammino di San Michele è stato al centro di una presentazione del percorso dotato di nuovi strumenti di comunicazione: un video emozionale ad alto profilo tecnologico (finanziato da Regione PiemonteFondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Camera di Commercio Alessandria-Asti) che ha visto protagonista il tratto del cammino della provincia di Alessandria.

LE VOCI – Così Roberto Cava, Presidente di Alexala: «Come ATL del territorio abbiamo sempre ritenuto fondamentale realizzare uno strumento che raccontasse gli importantissimi interventi fatti sul tratto alessandrino del Cammino di San Michele. Un Cammino che è un nuovo tassello nella nostra grande e variegata proposta turistica: il Cammino di San Michele unisce le 2 anime che fanno parte della nostra provincia e che raccolgono quella bellezza silenziosa tipica dei nostri borghi e della nostra natura, unendo passi, spiritualità e orizzonti inattesi». 
Così il presidente della Provincia di Alessandria, Luigi Benzi: «Il Cammino di San Michele è un itinerario ciclo–escursionistico che unisce 30 Comuni della provincia, snodandosi per 190 Km attraverso antiche strade e sentieri, borghi storici e città. Grazie ad un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, puntiamo su un turismo lento, sostenibile e religioso, in grado di unire fede e paesaggi naturalistici suggestivi che vanno dal Monferrato, alla pianura alessandrina, ai colli tortonesi fino all’Appennino ligure – piemontese».
Così Sandro Vannucci, presidente del Comitato Promotore San Michele Cammino di Cammini: «Il tratto alessandrino era particolarmente impegnativo per lunghezza e mancanza di tracciati. Ora completa il percorso piemontese che inizia al Moncenisio, comprende la Sacra di San Michele e prosegue verso Roma e il Gargano. Nei prossimi anni il Cammino di San Michele richiamerà camminatori e pellegrini, specialmente giovani, da tutta Europa».

Il Cammino di San Michele in Italia

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

