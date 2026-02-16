Alla BIT di Milano Alexala ha presentato il tratto alessandrino del ‘Cammino di San Michele’

L’eccellenza turistica della provincia di Alessandria si è svelata nel cuore di Milano. In occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026, l’ATL Alexala ha presentato un palinsesto ricco di novità, mettendo al centro una nuova opportunità turistica per il territorio: il Cammino di San Michele. L’appuntamento, inserito nello Spazio Piemonte dal 10 al 12 febbraio, la Regione ha raccontato la propria svolta strategica sotto il nuovo brand “Eccellenza Piemonte – Piemonte Is”.

Nella giornata di mercoledì 11 febbraio il tratto alessandrino del Cammino di San Michele è stato al centro di una presentazione del percorso dotato di nuovi strumenti di comunicazione: un video emozionale ad alto profilo tecnologico (finanziato da Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Camera di Commercio Alessandria-Asti) che ha visto protagonista il tratto del cammino della provincia di Alessandria.

LE VOCI – Così Roberto Cava, Presidente di Alexala: «Come ATL del territorio abbiamo sempre ritenuto fondamentale realizzare uno strumento che raccontasse gli importantissimi interventi fatti sul tratto alessandrino del Cammino di San Michele. Un Cammino che è un nuovo tassello nella nostra grande e variegata proposta turistica: il Cammino di San Michele unisce le 2 anime che fanno parte della nostra provincia e che raccolgono quella bellezza silenziosa tipica dei nostri borghi e della nostra natura, unendo passi, spiritualità e orizzonti inattesi».

Così il presidente della Provincia di Alessandria, Luigi Benzi: «Il Cammino di San Michele è un itinerario ciclo–escursionistico che unisce 30 Comuni della provincia, snodandosi per 190 Km attraverso antiche strade e sentieri, borghi storici e città. Grazie ad un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, puntiamo su un turismo lento, sostenibile e religioso, in grado di unire fede e paesaggi naturalistici suggestivi che vanno dal Monferrato, alla pianura alessandrina, ai colli tortonesi fino all’Appennino ligure – piemontese».

Così Sandro Vannucci, presidente del Comitato Promotore San Michele Cammino di Cammini: «Il tratto alessandrino era particolarmente impegnativo per lunghezza e mancanza di tracciati. Ora completa il percorso piemontese che inizia al Moncenisio, comprende la Sacra di San Michele e prosegue verso Roma e il Gargano. Nei prossimi anni il Cammino di San Michele richiamerà camminatori e pellegrini, specialmente giovani, da tutta Europa».

Il Cammino di San Michele in Italia