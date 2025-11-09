Caos in USA al 40° giorno di shutdown

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ caos negli Stati Uniti giunti al 40esimo giorno dello shutdown, il più lungo della loro storia, con gravi ripercussioni su servizi pubblici e trasporti.

Circa 1,4 milioni di dipendenti federali lavorano senza stipendio e sono in congedo forzato.

Caos completo negli aeroporti, con il 20% dei voli cancellati. La Federal Aviation Administration ha segnalato gravi problemi di personale addetto al controllo del traffico aereo, che hanno interessato 37 torri di controllo e altri centri aeroportuali, causando ritardi nei voli in almeno 12 grandi città degli Stati Uniti, tra cui Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago e New York.

Il Senato lavora per cercare un accordo, ma permangono divisioni soprattutto su temi come i crediti fiscali per la sanità.

Il presidente Donald Trump ha chiesto ai repubblicani di aggirare l’ostruzionismo.

