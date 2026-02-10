Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato

Feb 10, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Consiglio di Stato, svolta a Palazzo Spada a Roma. All’evento hanno preso parte Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati, Anna Rossomando, vice presidente del Senato e, in rappresentanza del Governo, Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I lavori sono stati aperti da Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato, che ha svolto la relazione sull’attività della Giustizia amministrativa. Sono seguiti gli interventi di Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato, e Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense. Al termine, il presidente del Consiglio di Stato ha dichiarato ufficialmente aperto l’Anno giudiziario.sat/mca1

(Fonte video: Quirinale)

