Sabato 20 aprile torna a Torino “Thai Boxe Mania – Future Legends” , la storica manifestazione di sport da combattimento che, alla 14^ edizione , porterà sul ring una serata di grande sport e pura adrenalina .

Anche quest’anno l’evento sarà organizzato dalla palestra Thai Boxe Torino, punto di riferimento per gli appassionati di queste discipline, insieme al Promoter Alex Negro con il supporto degli Enti di Promozione Sportiva Endas ed Endas Kombat.

La manifestazione

Tanti i fighters internazionali e italiani che saliranno sul ring torinese: a partire dalle ore 15 di sabato 20 aprile si sfideranno alcune delle future promesse della scena K1 e Muay Thai, nell’appuntamento dedicato all’under card. Questi giovani talenti avranno l’occasione di combattere su un ring internazionale che ha ospitato campioni da tutto il mondo.

Il clou arriverà alle 20: tra i big c’è grande attesa per il franco-algerino Brice Delval che sarà protagonista del main event della serata. Già campione del mondo nel 2019 e fighter della One Championship, Delval è conosciuto dal pubblico di TBM per il suo memorabile incontro durante il quale, all’età di soli 17 anni, nel 2017 sconfisse il tanto temuto campione Mathias Cassarino. L’ avversario non è ancora stato svelato, ma il suo match si preannuncia davvero imperdibile.

Occhi puntati anche sul match tra l’ucraino Rustam Vyntu e il francese di la Réunion) Lingkhao Andrany che si sfideranno per il titolo mondiale e la cintura WKN World Championship Muay Thai Featherweight division.

Il match più coinvolgente della serata, però, sarà quello del beniamino di casa, il campione torinese Christian Zahe che, all’età di 40 anni compiuti, ha annunciato il ritiro. Tra il suo pubblico, supportato dagli amici di sempre e dai suoi compagni di allenamento, Christian Zahe salirà per l’ultima volta proprio sul ring di Thai Boxe Mania, salutando da vero campione una carriera fatta di tanti titoli, tra i quali ricordiamo quello di Campione del Mondo di K1 WKN e WKS, Campione del Mondo di muay thai WPMF e campione del Kawila Stadium di Chang May in Tailandia. L’avversario sarà il tedesco Tarik Mahillon.

Tra gli altri grandi match della serata, Michele Mastromatteo sfiderà Kpoghomou Germain in un “super fight” di muay thai.

Tra i “prestige fight” anche l’incontro Florian Doskja vs Flaviu Marian e quello tra Ozbakzayi Meraj vs Martin Steven.

Da seguire i match femminili che vedranno impegnate due fighter torinesi: Giorgia Pieropan che sfiderà Nastasia Moreno per la cintura WBC Muay Thai Mediterranean super-flyweight, e la piemontese Giada Nicosia contro Alessandra Ponzio.

I match ufficiali sono pubblicati su www.thaiboxemania.com e sui profili social della manifestazione.

Info

Biglietti a partire da 25 euro. Possibile l’acquisto ai botteghini il giorno dell’evento con un supplemento di 8 euro.

Disponibili su Ticketone: https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50067/90600761/thai%20boxe%20mania%202024

o presso la Palestra Thai Boxe Torino, via Pietro Giuria 30/bis.