I grandi valori della sostenibilità ambientale, le buone pratiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, le straordinarie caratteristiche dell’alluminio (materiale riciclabile al 100% e riutilizzabile per infinite volte) sono i temi sviluppati nei mesi scorsi dai tanti studenti per partecipare al coinvolgente concorso a fumetti “AluComics – Il mio primo Graphic Novel”.

Il concorso

Guidati dai loro docenti, studenti e studentesse sono stati chiamati a realizzare una proposta editoriale a fumetti, dai toni decisamente green. Uno l’obiettivo: sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza delle tematiche connesse alla salvaguardia del Pianeta invitandoli a esprimersi con lo straordinario linguaggio del graphic novel.

Sinossi, studio dei personaggi, tavole a fumetti e ovviamente cover art: compito non semplice ma sicuramente stimolante. E i numeri parlano da soli: hanno aderito all’iniziativa gli studenti di quasi 100 scuole secondarie di II grado presenti sull’intero territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.

I premiati

Individuati i 10 migliori elaborati fra quelli pervenuti, premiati ‘ex equo‘, fra loro compare anche una studentessa valenzana: Giorgia Costantini del Liceo Artistico Benvenuto Cellini (classe 3A) con ‘Una lattina al museo’.

Sinossi dell’opera – Per un errore del dio Dioniso, le divinità greche sono state trasformate in statue. Un giorno, dopo l’orario di chiusura del museo in cui sono custodite, prendono nuovamente vita e, superato lo sgomento iniziale, trovano un oggetto interessante: una lattina di alluminio. Di cosa si tratta? A che serve? Il dio dell’intelletto Apollo prova ad aiutarle a capire. Riuscirà a risolvere le loro perplessità?

Crediti

Partito a inizio anno scolastico e appena conclusosi, il contest è stato promosso da CIAL-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio in collaborazione con COMICON – International Pop Culture Festival, e coordinato dall’agenzia La Fabbrica Società Benefit, specializzata nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa.