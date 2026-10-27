Disabilità: domani ad Alessandria un confronto su diritti, servizi, famiglie e lavoratori

Domani, mercoledì 28 ottobre, dalle ore 17 alle 19, presso Spazio Futuro (corso Cento Cannoni 25 ad Alessandria), ci sarà un incontro promosso da CSE Sanità per fare il punto sull’applicazione del D.Lgs. 62/2024 a un anno dall’avvio della riforma.

Cosa è cambiato davvero per le persone con disabilità, le loro famiglie, i servizi e i lavoratori? È questa la domanda al centro del convegno «DISABILITÀ: LA RIFORMA ALLA PROVA DEI FATTI – Un anno dopo, cosa è cambiato per persone, famiglie, servizi e lavoratori?».

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un confronto concreto sull’attuazione della riforma della disabilità introdotta dal Decreto legislativo n. 62/2024, approfondendone le opportunità, le criticità e le ricadute sulla vita quotidiana delle persone e sull’organizzazione del sistema sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. La riforma introduce un nuovo approccio alla condizione di disabilità, con una maggiore attenzione alla persona, ai suoi bisogni, all’autodeterminazione e alla costruzione di un Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato. La sua efficacia, tuttavia, si misura nella capacità di tradurre i principi normativi in risposte concrete, servizi accessibili e percorsi di assistenza realmente integrati.

Il convegno riunirà rappresentanti del mondo accademico, istituzionale, sanitario, socio-assistenziale e

sindacale, con l’intento di analizzare la riforma da prospettive differenti e complementari. Interverranno: Stefania Gallo, Coordinatrice regionale CSE Sanità Piemonte; Paolo Heritier, Professore di Filosofia politica e sociale dell’Università del Piemonte Orientale; Fabio Tirelli, Vicepresidente ANASTE Piemonte; Fiorenzo Prato, Direttore provinciale INPS Alessandria; Agnese Rubino, Responsabile Patronato EPACA; Roberta Cazzulo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alessandria; Gianluca Penna, Sindaco di Montecastello; Ambra Leone, CISSACA; Corrado Parise, Presidente cda della Cooperativa Sociale Il Gabbiano; Alessandro Campanino, Componente della Giunta Nazionale CSE Sanità. A moderare l’incontro sarà Alessandra Dellacà, giornalista di Telecity Netweek.