Prevenzione Lions: domenica 11 ottobre controllo gratis di vista e diabete alla Festa del Cristo

I 9 Lions Club di Alessandria partecipano per la prima volta alla “Festa del Cristo”, in occasione della “Settimana della vista” (8-18 ottobre). Domenica 11, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, in piazza Ceriana, antistante la Chiesa di San Giovanni Evangelista, saranno effettuati screening sanitari gratuiti della vista a tutta la popolazione che vorrà sottoporsi a questa attività di prevenzione.

Gli screening sono gratuiti e rivolti a grandi e piccini, perché salvaguardare la vista significa assicurare ad un bambino la capacità di studiare, ad un adulto di lavorare per sostenere la propria famiglia, ad una persona anziana di avere autonomia. Una postazione a parte sarà riservata agli screening gratuiti per la prevenzione del diabete e dell’ipertensione, due importanti fattori di rischio per le malattie cardiovascolari.

Piazza Ceriana al quartiere Cristo

L’iniziativa è degli 9 club Lions del territorio alessandrino (Host, Marengo, Santa Croce, Cittadella, Emergency & Rescue, Valmadonna, Ecolife, LaFraschetta, Leo Club), avvalendosi della collaborazione gratuita di specialisti, medici e optometristi volontari. È nata da una stretta e proficua collaborazione con gli organizzatori della “Festa del Cristo” e con don Giuseppe Bodrati, parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista, con cui i Lions condividono lo spirito di solidarietà e il benessere della comunità.

Inoltre saranno raccolti occhiali usati, da destinare al Centro Raccolta di Chivasso che li riqualifica e li invia a persone bisognose in tutto il mondo. Sono previsti giochi per i più piccini e una raccolta di peluche da destinare ai piccoli pazienti dell’Ospedale Infantile per iniziativa dei giovani Leo di Alessandria. Gli screening verranno effettuati all’interno del van oftalmico, attrezzato come ambulatorio mobile, e messo a disposizione da Castellazzo Soccorso e con la collaborazione dell’associazione “Due fiumi” di Alessandria e grazie alla disponibilità di tanti volontari.