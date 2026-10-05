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Il Comune di Alessandria approva il progetto contro il rischio idraulico del fiume Bormida

DiRaimondo Bovone

Ott 5, 2026 , , , , ,
Il fiume Bormida

L’amministrazione comunale ha approvato la scorsa settimana il progetto per la realizzazione delle opere di minimizzazione del rischio idraulico del fiume Bormida.
Tale progetto prevede una serie di interventi sulla sponda sinistra del fiume, volti a mettere in sicurezza l’ampia area commerciale attigua al quartiere Europa, al fine di consentire la ripresa dell’edificabilità della zona, da tempo bloccata dall’Autorità di Bacino del Fiume Po a causa dell’incremento del rischio di inondazioni. La realizzazione prevede la creazione di fornici (aperture per far defluire l’acqua in caso di piena) e la messa in sicurezza dello svincolo stradale, permetterà di ridurre significativamente le problematiche e le criticità idrauliche che non hanno consentito fino ad oggi il proseguimento delle attività e degli interventi edilizi già previsti nel piano regolatore generale. Tali interventi costituiscono una parte significativa del progetto complessivo di messa in sicurezza degli argini fluviali che interessano tutto il territorio comunale.

Il fiume Bormida in piena

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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