Alessandria Barocca: domenica a Valmadonna il duo Centola-Disabato con chitarra e fisarmonica

A volte sono sufficienti poche note per attraversare luoghi, epoche, culture e paesaggi interiori. È questa l’idea alla base di “Frammenti di viaggio”, il concerto che domenica 20 settembre alle ore 18 porterà il pubblico nella Chiesa della Beata Vergine Assunta di Valmadonna, nell’ambito del XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”.

Protagonisti saranno Angela Centola, alla chitarra, e Antonio Disabato, alla fisarmonica, in un programma che attraversa il Novecento e la contemporaneità seguendo una geografia musicale fatta di incontri, contaminazioni e suggestioni provenienti da mondi diversi. INGRESSO LIBERO.

Le musiche di Luis Bacalov, Astor Piazzolla, Pedro Laurenz, Ernesto Lecuona, Giuliano Taviani/Carmelo Travia e Angela Centola compongono un vero e proprio atlante sonoro nel quale il confine fra musica colta, tango, cinema e tradizione popolare diventa volutamente mobile. È soprattutto il rapporto fra chitarra e fisarmonica a rendere particolare questo itinerario. Due strumenti capaci di evocare immediatamente luoghi e atmosfere, dal Río de la Plata all’America Latina, dal cinema italiano alle suggestioni mediterranee.

Un concerto nel quale il “viaggio” non è soltanto geografico. È soprattutto un viaggio fra linguaggi musicali, nel quale tango, musica latinoamericana, cinema e scrittura contemporanea si incontrano attraverso due strumenti dalla forte identità timbrica.

Il duo Centola-Disabato

Una proposta che interpreta pienamente anche la vocazione del Festival: quel “non solo” che, accanto alla valorizzazione della musica antica e barocca, apre il programma al grande repertorio cameristico, al Novecento, alla contemporaneità e ai progetti capaci di mettere in relazione musica, territorio e altri linguaggi. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

INFO – Per prenotazioni: 347-086 7632 – [email protected]

CREDITI – Il concerto è realizzato in collaborazione con le Associazioni “Una Nota per la Vita”, “Valmadonna Insieme”, “Comitato della Valle”, “Lions International”, “Avis”, “Parrocchia Beata Vergine Assunta”, “SOMS di Valmadonna” e “U.S.C. Valmadonna”. La XVII edizione gode del Patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Città di Alessandria, delle Diocesi e dei Comuni partner coinvolti nella manifestazione.

Il Festival si realizza inoltre grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Città di Alessandria, della Fondazione CRT, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Diocesi di Tortona, insieme al sostegno di donazioni e contributi di sostenitori privati. Importante anche la rete di collaborazioni e partnership che rende possibile la manifestazione: il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, Iren-Alegas e l’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme.

Il duo Centola-Disabato sarà a Valmadonna