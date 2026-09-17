Lions club Alessandria Host: un nuovo presidente e tanti nuovi progetti

L’anno sociale del Lions Club Alessandria Host si è aperto all’insegna della solidarietà, della collaborazione e dell’amicizia, come ha sottolineato il presidente Pierpaolo Fracchia che, nel suo intervento, ha ricordato il ruolo svolto dal club negli oltre 70 anni di attività, la vicinanza alla comunità locale, il profondo legame con la città. Ha, inoltre, preannunciato un fitto calendario di service e di meeting anticipando alcune novità: la collaborazione con ENS, Ente Nazionale Sordi per l’avvio di un corso di ‘lingua dei segni’ destinato a professionisti, sanitari, docenti, artigiani, commercianti, operatori del terzo settore, che possono imparare a comunicare con le persone affette da sordità favorendone l’integrazione sociale. Il service affiancherà UNBOX YOUR TALENT che accompagna giovani nello spettro autistico nell’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale, trasformando strumenti digitali in occasioni di espressione, crescita e sviluppo di competenze.

Il presidente Pierpaolo Fracchia

Ed è allo studio anche un service a favore di YAWPNBT, squadra di basket alessandrina, partecipante a tornei strutturati, in cui giocano atleti disabili. Sul sito del dipartimento DISIT dell’Università del Piemonte Orientale è stata pubblicato il bando della seconda edizione della borsa di studio che il club assegna a un laureato/a con tesi su tematiche ambientali che prosegue gli studi iscrivendosi a un corso magistrale. Anche quest’anno il club parteciperà al tradizionale CONCERTO DI PRIMAVERA che i club di servizio offrono alla popolazione grazie a una decennale collaborazione con il Conservatorio di Stato“Vivaldi”. Proseguono i numerosi PROGETTI SCUOLA: riconfermata l’adesione a POSTER PER LA PACE,I NTERconNETtiamoci…MA CON LA TESTA, EDUCAZIONE FINANZIARIA, EDUCAZIONE SESSUO-AFFETTIVA, KAIROS per migliorare l’integrazione sociale, MISSIONE AGENTI PULENTI a tutela del patrimonio artistico e architettonico, ORTI A SCUOLA in collaborazione con SLOW FOOD.

È previsto anche un incontro pubblico con la cittadinanza sul ruolo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria riconosciuta IRCCS, un vero e proprio fiore all’occhiello per tutto l’alessandrino. Sono in programma screening sanitari per la popolazione e raccolta occhiali usati da riqualificare e destinare a persone che ne hanno necessità in tutto il mondo. Sono stati, inoltre, consegnati alcuni attestati di riconoscimento per l’attività svolta a soci del Club: Giuseppe Alfonso Cirri, Michele Donato, Vittorino Molino, Claudia Salciccia, Alan Vincenzo Vicino, Virginia Viola.

I soci del club premiati con gli attestati