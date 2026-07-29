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Gabriele Carenini nominato presidente nazionale del Caf CIA

DiRaimondo Bovone

Lug 29, 2026
Da sinistra Scardino, Sichetti, Fini e Carenini

Gabriele Carenini, presidente regionale CIA Piemonte e Valle d’Aosta, è il nuovo presidente del Caf CIA, il Centro di assistenza fiscale della Confederazione. La nomina è stata deliberata dal Consiglio direttivo nazionale di Cia-Agricoltori italiani, presieduto da Cristiano Fini, nell’ambito del rinnovo degli incarichi del sistema dei servizi alle imprese e alle persone. Contestualmente, il Consiglio direttivo ha riconfermato Graziano Scardino, già presidente di CIA Sicilia, alla guida del Centro di Assistenza Agricola, mentre Nicola Sichetti, attuale presidente di CIA Abruzzo, è stato nominato presidente dell’Istituto nazionale assistenza cittadini.
Il Centro di assistenza fiscale di CIA Agricoltori italiani offre assistenza fiscale e tributaria a lavoratori dipendenti, pensionati e cittadini attraverso una rete capillare di sedi territoriali. Tra i principali servizi figurano la gestione delle dichiarazioni dei redditi, con Modello 730 e Modello redditi persone fisiche, il calcolo dell’Isee e la compilazione della Dsu, gli adempimenti relativi agli immobili, come il calcolo e la gestione dell’Imu e la registrazione dei contratti di locazione, oltre alle pratiche per colf e badanti, alle dichiarazioni di successione e ai modelli Red per i pensionati.

LE PAROLE – Così Carenini dopo la nomina: «Ringrazio la Confederazione per la fiducia che mi è stata accordata. Il Caf CIA rappresenta un punto di riferimento importante per tanti cittadini e famiglie e lavorerò per renderne l’attività sempre più efficace e qualificata».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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