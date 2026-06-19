Domani ad Acqui Terme, in piazza Italia, gli Yo Yo Mundi ospiti della ‘Festa della Musica’

Tornano nella loro città, gli Yo Yo Mundi, domani sera alle 21, in occasione della Festa della Musica organizzata dal Comune di Acqui Terme. Lo spettacolo di piazza Italia è intitolato “Alla bellezza dei margini” ed è un tributo ad una delle canzoni più amate del loro repertorio (tra l’altro da qualche anno in diffusione in tantissimi supermercati e centri commerciali in tutta Italia), una canzone piena di speranza e voglia di futuro che ben rappresenta lo spirito costruttivo che anima il gruppo acquese.

Sarà un concerto molto particolare, perché gli Yo Yo Mundi presenteranno la scaletta del tour estivo intrecciata alle canzoni dal variegato repertorio del gruppo, in cui non mancheranno un paio di brani di Paolo Enrico Archetti Maestri, tratti dal suo album solista ‘Amorabilia’.

INGRESSO LIBERO – INFO – 393-9094004 (in caso di maltempo concerto al Movicentro).

FORMAZIONE – Paolo Enrico Archetti Maestri (chitarra e voce); Eugenio Merico (batteria); Andrea Cavalieri (basso elettrico e voce); Chiara Giacobbe (violino e voce); Simone Lombardo (ghironda, flauti, organetto e cornamuse); Marialuisa Ferraro (chitarra e voce).

CREDITI – Suoni curati dell’ingegnere del suono Dario Mecca Aleina. Ausilio tecnico del Talu Music Service.