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Meloni incontra Sanchez: “Linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio UE”

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Giu 18, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Al termine della riunione informale degli Stati “Amici della Coesione”, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto nella sede della Delegazione italiana all’Europa Building a Bruxelles un incontro con il presidente del Governo di Spagna, Pedro Sanchez.
“I due Leader hanno concordato sull’opportunità di una linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio dell’Unione Europea, con l’obiettivo di introdurre finanziamenti per nuove priorità strategiche, competitività, innovazione, sicurezza, autonomia strategica ed energia, senza ridurre la politica di coesione, considerata essenziale per il Mercato unico, gli investimenti e la riduzione dei divari territoriali”, spiega Palazzo Chigi in una nota.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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