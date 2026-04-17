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Casale in piscina: domenica 19 aprile ‘Zero barriere’, subacquea gratis e aperta a tutti

DiRaimondo Bovone

Apr 17, 2026 , , , , ,

Attesa, emozioni e gioia per la partenza dello speciale evento acquatico “Subacquea per Tutti – Zero Barriere” di HSA Italia, in programma domenica 19 aprile alla piscina comunale di Casale Monferrato (via Giovanni Paolo II, 5), dalle 9.30 alle 13.
Hanno già confermato l’adesione tante persone con disabilità e no, che fanno parte di diverse realtà associative del volontariato casalese, come Attivamente, Anffas, Angsa, Anasend, Silvana Bay, Il Sole Dentro, coordinate da tempo dalla dottoressa Irene Caruso, assessore del Comune di Casale.
INFO – Anasend – Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili – ETS APS – Milano Tel. 02-537299 – segreteria HSA – [email protected] – www.hsaitalia.it

HSA Italia porta un momento di incontro e di esperienze per tutti i partecipanti, in una festa in acqua e sott’acqua, dove si ha la possibilità di effettuare prove di snorkeling, nuoto, apnea, subacquea e farsi trascinare dagli scooter subacquei. Ogni partecipante potrà acquisire nuove abilità in un contesto lontano da qualsiasi forma di competizione.

LE PAROLE – A Casale Monferrato i testimonial dell’iniziativa sono Fausto De Piccoli e Claudio Zanotti, sub brevettati HSA del territorio, con anni di immersioni alle spalle. Così De Piccoli: «Immergermi ed esplorare un ambiente straordinario come il mondo sommerso, con una flora e fauna dai mille colori, è entusiasmante sempre come la prima volta. Una continua scoperta. Il senso di libertà, con l’assenza di rumori e la gravità che si attenua, è talmente unico che vedo me stesso volare senza peso come gli astronauti nel blu infinito». Così Zanotti: «Mi sento davvero come gli astronauti, nell’infinito delle profondità marine, senza peso e in autonomia in tutte le direzioni, per guardare ovunque, esplorare i fondali, i mille anfratti con i coralli e un’infinità di pesci. Sensazioni intense e uniche, che solo la subacquea sa dare».

CREDITI – L’iniziativa è organizzata da HSA Italia, insieme a Gianfranco Lenti, responsabile degli eventi dell’associazione. L’evento di Casale ha il patrocinio del Ministero del Turismo e del Comune di Casale Monferrato, di SIMSI – Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica e il supporto tecnico del CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE di Casale Monferrato, leader in Italia nel settore, di MONFERRATO ACTIVE e dell’agenzia didattica internazionale NADD Dive Passion.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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