Genova e Liguria capitali dell’economia mare 2026, Meloni: “E’ motore di crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Per noi italiani, il mare rappresenta tante cose insieme: identità, ricchezza, storia, cultura, tradizione. Ma è anche una delle direttrici fondamentali della nostra proiezione geopolitica: l’Italia è il naturale punto d’accesso all’Europa e lo snodo geografico tra il Vecchio Continente, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia”. Comincia così il videomessaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’evento di Confindustria “Genova e Liguria capitali dell’economia del mare 2026”, in corso nel capoluogo ligure. “Ed è nel Mediterraneo, e non altrove, che la nostra Nazione ha trovato sempre il segno del proprio destino. Eppure, in troppe occasioni, l’Italia è rimasta vittima di un paradosso: essere una Penisola ma non sentirsi e non agire come tale. Una contraddizione che ha finito per soffocare spesso le nostre potenzialità”.pc/mca2

(Fonte video: Palazzo Chigi)

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