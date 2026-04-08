Lions: ad Alessandria sabato 11 aprile il ‘Villaggio della prevenzione’, con visite mediche gratis

I Lions della provincia di Alessandria si troveranno in Città, sabato 11 aprile, all’interno del “Villaggio della prevenzione”, in viale della Repubblica dalle 9 alle 13, quando i Lions, con i loro giubbini gialli, saranno pronti ad accogliere tutti coloro che desiderano sottoporsi al programma di prevenzione sanitaria gratuita, grazie alla disponibilità di medici e personale volontario. I cittadini potranno ricevere gratis consulenza medica per rischio cardiovascolare, patologie pediatriche, odontoiatria, oculistica, diabetologia, dermatologia, senologia, chiropratica, psichiatria, ortopedia, osteopatia, podologia, pneumologia, doppler, ginecologia. Al fine di una migliore organizzazione del lavoro, è opportuno prenotare le visite al seguente indirizzo mail: [email protected].

LE NOVITA’ – Per la prima volta è stata avviata anche una raccolta di prodotti per l’infanzia (alimenti, abbigliamento, igiene, giocattoli) che verranno distribuiti alle famiglie più bisognose tramite la Caritas di Alessandria.

“1 kilometro di solidarietà” è la sfida che i Lions hanno lanciato per reperire una quantità di occhiali usati tale da raggiungere un kilometro di lunghezza, affiancando un paio di occhiali all’altro; gli occhiali raccolti verranno inviati al “Centro Lions Raccolta Occhiali Usati” di Chivasso per essere ricondizionati e donati a chi ne ha più bisogno.

CREDITI – Il Gruppo Alpini di Alessandria “Domenico Arnoldi” organizzerà il punto-ristoro (agnolotti per tutti) il cui ricavato andrà interamente in beneficenza. Croce Rossa, Croce Verde, Castellazzo Soccorso saranno a disposizione con uomini e mezzi, al fianco della Protezione Civile.