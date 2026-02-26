Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Serata Napoletana solidale per sostenere la ricerca: domani dalle 20 a ‘Rosso Pomodoro’

Domani, venerdì 27 febbraio, a partire dalle ore 20, il ristorante Rosso Pomodoro di Spinetta Marengo ospiterà la “Serata Napoletana” promossa dall’Associazione Luce sulla Ricerca, iniziativa di raccolta fondi a favore di Solidal per la Ricerca a sostegno del DAIRI dell’Ospedale-Universitario di Alessandria.
Una serata all’insegna della convivialità, della musica e della solidarietà per sostenere concretamente la ricerca sanitaria del territorio.
INFO e prenotazioni 333-7077724 (Tatiana).

L’evento unirà il gusto della tradizione partenopea al divertimento, con possibilità di scegliere tra menù alla carta o menù fisso solidale al prezzo di 40 euro (su prenotazione) con parte del ricavato che verrà devoluto a Solidal per la Ricerca, che includerà sfizi napoletani, montanarine, pasta patate e provola e pasta alla genovese. Durante la serata non mancheranno momenti di intrattenimento con karaoke e una lotteria solidale che premierà i primi 3 estratti.

