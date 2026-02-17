Apericena e spettacolo per la ricerca dell’Ospedale, venerdì 20 febbraio al circolo ‘La Casetta’

📅 20 febbraio 2026 – 🕢 Dalle 19.30 – 📍 Circolo Culturale Europa – La Casetta – Via S. Giovanni Bosco, 63 – Alessandria

Un apericena con lo spettacolo “Decolors”, a cura della Compagnia Teatrale Fubinese, a seguire la partecipazione di Serena Imperatrice e il suo irresistibile Oroscopo Demenziale 🌟 e una divertente gag a sorpresa con la partecipazione di Gianni Pasino. AIUTIAMO AD AIUTARE!

🍽️ Apericena + Spettacolo euro 25. Parte del ricavato sarà devoluto a SolidAl per la Ricerca, a sostegno delle attività del DAIRI dell’Ospedale Universitario di Alessandria.

MENU’ – Insalata russa – Pinsa romana pomodoro, mozzarella e rucola – Tomino con salame – Torta salata zucchine e prosciutto – Lasagne tradizionali – Bugie – Vino e acqua.

Un appuntamento imperdibile per stare insieme, sorridere e sostenere la ricerca: divertimento, risate e solidarietà sullo stesso palco!

INFO – 📲 Prenotazioni: contattare Serena al 331-3947180 entro mercoledì 18 febbraio. (segnalare intolleranze e allergie)