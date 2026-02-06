Torna il Carnevale di Vho, evento tra i più antichi dell’Alessandrino: martedì 17 febbraio

Il Carnevale di Vho, storica celebrazione che affonda le sue radici nei primi anni del Settecento, si prepara a una nuova edizione il 17 febbraio, promettendo una festa vivace dedicata a famiglie e bambini. Questo evento, che si svolge nel pittoresco centro storico del borgo (inserito nel prestigioso circuito dei borghi più Belli d’Italia), ha un’indubbia importanza culturale e sociale per il territorio, essendo uno dei carnevali più antichi della zona. Un carnevale che porta in piazza la grandissima tradizione di questi luoghi legata all’antica arte dei burattini, che diventa per questa occasione protagonista di una grande festa a tema in cui si celebra una storia di artigianato che ha radici lontane e preziose.

SPETTACOLI GRATUITI.

Il Carnevale Vhoese 2026 e l’arte dei burattini

A caratterizzare la programmazione del Carnevale di Vho 2026 (patrocinato e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria) è infatti l’imperdibile appuntamento con l’Atelier Sarina. Quest’anno l’attenzione sarà focalizzata sulle figure di Tascone e Pampalughino, 2 maschere tradizionali del teatro dei burattini celebri nel repertorio del grande maestro Peppino Sarina. Pampalughino è un personaggio allegro, furbo e amante del vino, mentre Tascone rappresenta spesso la figura del pasticcione. Sono protagonisti di avventure, scaramucce e commedie locali, talvolta usati per alleggerire scene drammatiche.

Polenta e salamini

Ovviamente non manca, come da tradizione, un momento collettivo molto sentito: quello con la distribuzione in piazza di polenta e salamini. I prodotti sono quelli del territorio: farina di mais ottofile, salamini realizzati da produttori locali e vino proveniente dalle cantine delle colline Tortonesi.

PROGRAMMA MARTEDI’ 17 FEBBRAIO

Dalle 10 alle 12 – Laboratorio di costruzione dei burattini condotto dal M° Natale Panaro: “ARRIVANO I NOSTRI! PAMPALUGHINO E TASCONE, I BURATTINI DI SARINA”. Pupazzetti animati per giocare al teatro presso la S.O.M.S. VHOESE in via Maestra 15, a cura dell’Associazione Peppino Sarina. LABORATORI GRATUITI SU PRENOTAZIONE A [email protected]

Alle 14.30 e alle ore 16.30 – Spettacolo di burattini Il Principe ranocchio – Compagnia Gabriella Roggero di Angera (VA) in piazza Caduti I e II Guerra Mondiale.

Dalle 16 alle 18.30 – Polenta e salamini in piazza Corte del Castello (distribuzione gratuita)