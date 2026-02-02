Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: dal 4 febbraio gli incontri con i cittadini su raccolta rifiuti e decoro urbano

DiRaimondo Bovone

Feb 2, 2026 , , , , , , , ,

Prosegue il percorso avviato dal Consorzio Bacino Alessandrino e dal Comune di Alessandria, in collaborazione con AMAG Ambiente, per migliorare la qualità della raccolta differenziata e promuovere comportamenti più consapevoli nella gestione dei rifiuti e del rispetto del decoro urbano. In questo mese di febbraio prendono il via gli incontri pubblici con la cittadinanza per un confronto diretto su temi prioritari per aumentare la raccolta differenziata in città.

IL CALENDARIO – mercoledì 4 febbraio – ore 21 – Zona Cristo – SOMS, Corso Acqui, 158
domenica 8 febbraio – Zona Cristo – Piazza Luigi Ceriana, Stand informativo in occasione del Carnevale
giovedì 12 febbraio – ore 21– Zona Pista – Taglieria del Pelo, Via Wagner, 38

GLI INCONTRI – Sono aperti a tutta la cittadinanza e rappresentano un’occasione concreta per partecipare alla vita pubblica, confrontandosi sul miglioramento della pulizia e sulla sostenibilità economica del servizio di raccolta e smaltimento. Durante le serate sarà possibile approfondire il funzionamento dei servizi di raccolta (stradale e porta a porta), confrontandosi sui problemi più frequenti e capendo come le scelte individuali incidano sull’efficienza complessiva del servizio.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Il traffico ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Feb 2, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 2 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 1, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

La baby-Juve torna al successo: il difensore Gil firma l’1-0 sul Pineto, Guerra sbaglia un rigore

Feb 1, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: dal 4 febbraio gli incontri con i cittadini su raccolta rifiuti e decoro urbano

Feb 2, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Il traffico ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Feb 2, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: la Juve vince 4-1 a Parma con doppietta di Bremer

Feb 2, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 2 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 1, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x