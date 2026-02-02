Comune di Alessandria: dal 4 febbraio gli incontri con i cittadini su raccolta rifiuti e decoro urbano

Prosegue il percorso avviato dal Consorzio Bacino Alessandrino e dal Comune di Alessandria, in collaborazione con AMAG Ambiente, per migliorare la qualità della raccolta differenziata e promuovere comportamenti più consapevoli nella gestione dei rifiuti e del rispetto del decoro urbano. In questo mese di febbraio prendono il via gli incontri pubblici con la cittadinanza per un confronto diretto su temi prioritari per aumentare la raccolta differenziata in città.

IL CALENDARIO – mercoledì 4 febbraio – ore 21 – Zona Cristo – SOMS, Corso Acqui, 158

domenica 8 febbraio – Zona Cristo – Piazza Luigi Ceriana, Stand informativo in occasione del Carnevale

giovedì 12 febbraio – ore 21– Zona Pista – Taglieria del Pelo, Via Wagner, 38

GLI INCONTRI – Sono aperti a tutta la cittadinanza e rappresentano un’occasione concreta per partecipare alla vita pubblica, confrontandosi sul miglioramento della pulizia e sulla sostenibilità economica del servizio di raccolta e smaltimento. Durante le serate sarà possibile approfondire il funzionamento dei servizi di raccolta (stradale e porta a porta), confrontandosi sui problemi più frequenti e capendo come le scelte individuali incidano sull’efficienza complessiva del servizio.