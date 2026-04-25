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25 aprile, Mattarella depone una corona di alloro all’altare della Patria

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Apr 25, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di alloro all’altare della Patria per la cerimonia dell’81° anniversario della Liberazione. Presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Dopo la cerimonia degli onori e l’esecuzione dell’inno d’Italia, il capo dello Stato ha deposto la corona sulla tomba del Milite Ignoto.tvi/mca1

(Fonte video: Quirinale)

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