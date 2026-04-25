Attualità Esteri IN EVIDENZA

Ucraina, Zelensky: “Attacchi russi questa notte con 4 morti e decine di feriti”

Di

Apr 25, 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “In questo momento, 11 persone si trovano in ospedale a Dnipro dopo l’attacco russo sulla città. Le operazioni di soccorso continuano sul luogo del colpo a un edificio residenziale. Le persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie. Per quasi l’intera notte, i russi hanno colpito Dnipro e le nostre altre città e comunità. Ad ora, più di 30 persone sono state segnalate ferite in tutta l’Ucraina. Ci sono anche vittime nelle regioni di Chernihiv, Odesa e Kharkiv. Tragicamente, ci sono morti. Quattro persone sono state uccise. Le mie condoglianze alle loro famiglie e cari”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le tattiche della Russia rimangono invariate – droni d’attacco, missili da crociera e un numero significativo di missili balistici. La maggior parte degli obiettivi sono infrastrutture civili nelle città. Edifici residenziali, impianti energetici e imprese sono stati danneggiati. Ogni colpo del genere deve ricordare ai nostri partner che la situazione richiede un’azione immediata e decisa. Abbiamo bisogno di un rapido rafforzamento della nostra difesa aerea – e sono grato per le decisioni prese giovedì durante gli incontri a Cipro riguardo a contributi aggiuntivi all’iniziativa PURL. Ci sono decisioni politiche da parte di diversi paesi europei, ed è importante che vengano implementate il più rapidamente possibile”.
“Dobbiamo anche procedere ora verso il 21° pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. La pausa causata dal blocco del 20° pacchetto ha dato all’aggressore tempo aggiuntivo per adattarsi – è importante contrastare questo. Siamo già in contatto con la squadra dell’UE riguardo a possibili nuovi passi di sanzioni. L’obiettivo chiave è limitare significativamente le capacità del complesso militare-industriale russo. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando!£ conclude Zelensky.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Team con scienziati cinesi crea più grande simulazione dell’universo di sempre

Apr 25, 2026
IN EVIDENZA

Cina, uccelli migratori tornano nella zona umida di Kangba Noel

Apr 25, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

25 aprile, Mattarella a San Severino Marche: “La pace è il senso della Resistenza”

Apr 25, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Chivu “Mancano ancora punti per lo scudetto, non siamo primi per caso”

Apr 25, 2026
TOP NEWS

Bremer carica la Juve “L’obiettivo non può essere solo la Champions”

Apr 25, 2026
IN EVIDENZA

Team con scienziati cinesi crea più grande simulazione dell’universo di sempre

Apr 25, 2026
IN EVIDENZA

Cina, uccelli migratori tornano nella zona umida di Kangba Noel

Apr 25, 2026