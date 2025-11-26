Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

I Rotaract di Alessandria, Asti e Casale e l’evento speciale per gli ‘Asili Notturni’

Raimondo Bovone

Nov 26, 2025 , , , , , , ,

Domenica scorsa, 23 novembre, si è svolta una giornata speciale che ha unito tradizione, cultura enogastronomica e impegno solidale: i Rotaract Club di Casale Monferrato, Asti e Alessandria hanno partecipato alla Fiera Internazionale del Tartufo di Murisengo Monferrato, prendendo parte a un seminario organolettico dedicato al tartufo bianco e a una visita guidata nel centro storico del paese. 

La serata è proseguita con una cena conviviale a Mombello Monferrato, presso il ristorante Da Dubini, dove i giovani soci hanno accolto con piacere numerosi ospiti: il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, i soci del Lions Club Valcerrina Pierpaolo Masoero ed Elena Favro, il past president del Rotary Club Casale, Fabio Broglia, e i medici odontoiatri rappresentanti degli Asili Notturni.
E proprio agli Asili Notturni è stata dedicata l’attenzione solidale della giornata: l’iniziativa è nata grazie all’impegno personale del presidente del Rotaract di Casale, Luca Masoero, volontario odontoiatra presso la struttura da oltre 4 anni.

Dall’incontro con i volontari degli Asili notturni, medici in pensione e fondatori dell’area odontoiatrica degli Asili, è maturata così l’idea, condivisa con i club di Asti e Alessandria, di una donazione a sostegno del progetto, che fornisce assistenza medica, odontoiatrica e supporto quotidiano alle persone indigenti.

LE PAROLE – Ecco la dichiarazione di Masoero: ”Conosco da vicino il lavoro straordinario degli Asili Notturni, perché da 4 anni presto il mio servizio come volontario medico odontoiatra presso la struttura di via Ormea a Torino. Per questo ho fortemente voluto coinvolgere i club di Asti e Alessandria in questa iniziativa di solidarietà: insieme abbiamo scelto di sostenere concretamente, con una donazione, una realtà che ogni giorno garantisce cure e dignità a chi è in difficoltà”.
Così il sindaco di Casale, Emanuele Capra: ”Sono stato ospite all’interclub dei Rotaract di Casale, Alessandria e Asti per conoscere la realtà degli Asili Notturni e, nello specifico, il servizio di cure odontoiatriche gratuite che l’associazione presta alle persone in difficoltà per capire se ci sono i presupposti per accogliere l’iniziativa anche nel nostro territorio”.

La sede di ‘Asili Notturni’ di via Ormea a Torino (foto Torino Magazine)

