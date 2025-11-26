Ucraina, Von der Leyen: “Nessuna decisione sull’Europa senza l’Europa”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Dopo mesi di discussioni, è importante che si sia iniziato a lavorare concretamente su un testo. Certo, sappiamo tutti che serve ancora tanto lavoro. Ma credo – grazie al lavoro di Ucraina, Stati Uniti e di noi europei negli ultimi giorni a Ginevra – che ora abbiamo un punto di partenza. Il nostro fronte unito, la nostra voce unica e il nostro senso condiviso di obiettivo devono continuare a guidare il lavoro a livello europeo”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo davanti alla plenaria del Parlamento Ue.

Per von der Leyen “qualunque sia la formulazione di un futuro trattato di pace, è chiaro che gran parte dell’attuazione ricadrà sull’Unione Europea e sui suoi partner NATO. Sia per le garanzie di sicurezza, le sanzioni, il finanziamento della ricostruzione dell’Ucraina, l’integrazione nel Mercato Unico o l’adesione all’UE. Questo principio è stato accettato. Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina. Niente sull’Europa senza l’Europa. Niente sulla NATO senza la NATO”.sat/gsl

(Fonte video: Commissione Europea)

