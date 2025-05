Festa della Mamma al Bioparco di Sarezzano: domenica 4 maggio picnic con gli alpaca

In occasione della Festa della Mamma, domenica 4 maggio, il Bioparco Cinofilo del Piemonte Orientale di Sarezzano, in collaborazione con il Gruppo Volontari Bassa Valle Scrivia, organizza una passeggiata con alpaca e picnic sui colli tortonesi.

POSTI LIMITATISSIMI per una delle esperienze più apprezzate tra quelle proposte dal Parco Cinofilo del tortonese, che da anni offre attività di trekking con gli animali ospitati, tra cui gli amatissimi alpaca, camelidi originari del Sud America amati per la loro naturale simpatia e dolcezza.

Esemplari di alpaca

L’evento prende il via alle ore 11 presso la sede del Bioparco Cinofilo, accolti da una guida del Parco e dai Volontari. Dopo un breve percorso adatto ai bambini, si viene condotti in una serra aperta dove si terrà un laboratorio manuale per i più piccoli, che potranno anche conoscere da vicino gli alpaca e condurli alla lunghina per un breve tragitto.

Per il picnic i partecipanti possono scegliere se portare da casa il necessario oppure acquistare un cestino in loco, contenente prodotti tipici del territorio, come formaggio, salame, pane, frutta fresca di stagione e acqua. La conclusione è prevista nel pomeriggio.

Attività rimandata in caso di maltempo. NECESSARIA LA PRENOTAZIONE al numero 329-7825970 oppure su [email protected]

Per informazioni consultare il sito bioparcocinofilo.it, di recente pubblicazione, dove si possono prenotare varie esperienze in natura con animali, come la ricerca del tartufo con i lagotti, la visita alla nursery canina, oppure organizzare il tuo compleanno con gli alpaca.