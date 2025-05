AVIS di Alessandria: insediato il nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2029

Si è ufficialmente insediato, martedì 22 aprile, il nuovo Consiglio direttivo di AVIS Provinciale di Alessandria, eletto dall’Assemblea Provinciale il 29 marzo scorso, a cui hanno partecipato i delegati delle 31 sedi territoriali. La riunione di insediamento si è svolta presso la sede provinciale di via Circonvallazione Ovest 104 a Valenza, dove sono state assegnate le seguenti cariche sociali:

Presidente – Piero Merlo; vicario – Gian Franco Ferraris; vice – Alessandro Deangelis; segretario – Giuseppe Tolomei; tesoriere – Francesca Grassi; consiglieri – Franco Arzani, Luca Beccaria, Alfredo Colella, Marius Horhocea, Monica Meneghello, Monica Pozzi, Enrico Ramassa e Carlo Zoccola.



Durante la prima riunione il Consiglio ha avviato una riflessione sulle possibilità di ampliare l’Ufficio di Presidenza con nuove deleghe operative, valorizzando al meglio le risorse disponibili. Una scelta che dimostra come un’associazione radicata sul territorio sappia guardare con dinamismo al futuro, consapevole dei propri numeri. Infatti, al 31 dicembre 2024, AVIS Alessandria contava 9.450 soci,

14.554 donazioni effettuate, 7.535 sacche di sangue raccolte sul territorio.

NUOVI OBIETTIVI – potenziamento della comunicazione; ampliamento della rete donatori, puntando sui giovani; rafforzamento delle sinergie con scuole, enti e realtà territoriali; supporto delle richieste del sistema trasfusionale.



LE PAROLE – Cosi il neo-eletto presidente Piero Merlo: “Ringrazio tutti i soci per la rinnovata fiducia. Continueremo a lavorare al meglio delle nostre possibilità per incrementare la cultura della donazione, sostenere il coinvolgimento di nuovi volontari e assicurare un servizio sempre più efficiente. La nostra missione resta salda: salvare vite attraverso il gesto semplice e generoso del dono. AVIS è una grande rete

di solidarietà, e il nostro obiettivo è renderla ancora più forte e inclusiva, in collaborazione con istituzioni, personale sanitario e comunità locali”.