Palazzo Cuttica di Alessandria: l’incontro con Marco Vercelli del Lions Club Specialty

Una serata dedicata all’antroposofia (in greco ‘sapienza dell’essere umano’). L’appuntamento, organizzato dal Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia, si è svolto mercoledì 2 aprile nella splendida cornice di Palazzo Cuttica. Il titolo era “L’Antroposofia di Rudolf Steiner: saggezza per tutta l’umanità”.

Il service è stato realizzato secondo la mission del Club, cioè promuovere conoscenza, dialogo e riflessione su temi che arricchiscono la comprensione del mondo e dell’animo umano.

Il relatore, Marco Vercelli, studioso e divulgatore della materia, ha illustrato il pensiero di una delle figure filosofiche e spirituali più significative del XX secolo, Steiner, che ha lasciato un’eredità straordinaria capace di influenzare pedagogia, medicina, agricoltura biodinamica e architettura.

La serata ha permesso a tutti i presenti di scoprire nuovi aspetti della “saggezza per tutta l’umanità”, non qualcosa di astratto o riservato a pochi, ma una possibilità concreta di evoluzione interiore e collettiva.

Il Lions Club Valli Cultura Filosofia desidera ringraziare l’A.S.M. “Costruire Insieme“ per la concessione della sala e la fattiva collaborazione alla riuscita dell’incontro, che, come tutti gli appuntamenti organizzati dallo “Specialty”, si è svolto come un appuntamento aperto a tutti e ad ingresso libero, nello spirito del Club, nato da un anno, che si propone quale punto di incontro per chi sente il desiderio di comprendere più a fondo la realtà che ci circonda, con curiosità ed apertura.

In un tempo in cui il rumore dell’informazione rischia di soffocare la riflessione autentica, occasioni come queste offrono a tutti la possibilità di fermarsi ad ascoltare, fare domande e trovare nuove risposte.

Il prossimo incontro sarà con il professore Davide Liccione, psicologo e psicoterapeuta, sul tema “I sogni parlano. Quando hanno qualcosa da dire”, l’8 maggio alle ore 21 presso il Teatro Civico di Tortona. Ingresso libero. Prenotazioni al: 338 9357661 o alla mail: lionsclubvallicilturafilosofia@[email protected]