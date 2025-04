Fantasy Festival 2025: esplosione di creatività a Frassinello Monferrato, dal 16 al 20 aprile

Dal 16 al 20 aprile l’Area Verde di Frassinello Monferrato si trasformerà nel cuore pulsante di “Fantasy Festival”, giunto alla sua 8^ edizione. Un programma ricco di spettacoli, musica, artigianato e sapori del Monferrato, per celebrare la primavera e le festività pasquali.

“Sarà un’edizione all’insegna dell’eleganza, della precisione, della giocoleria e poesia dell’equilibrio: quello di corpi su corpi, di corpi su sfere, su fili, su mani. Il MagdaClan accoglie il pubblico nelle colline del Monferrato per dare il benvenuto alla primavera, festeggiando Pasqua e Pasquetta tra spettacoli di circo contemporaneo, musica, bancarelle e prelibatezze.



LE PAROLE – Elena Bosco, direttrice artistica di Magdaclan Circo, spiega: “Quest’anno abbiamo deciso di dare un abbraccio (e un piccolo sostegno) ai nostri incredibili artisti. Per tutti gli spettacoli del Fantasy Festival, abbiamo fissato un biglietto di 5 euro. E questo perché i nostri artisti, supereroi senza mantello, con un sacco di talento e passione, hanno bisogno di energia per volteggiare, saltare e giocolare. Quindi preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile. E ricordate che ogni biglietto è un applauso in più per i nostri artisti!”

PROGRAMMA

16 aprile, ore 10:30: “Circo a Puà” di LanciArte – Francesca Mari (Italia).

18 aprile, ore 21: “Circo Extra_Ordinario” di MagdaClan circo (Italia). Performance itinerante che fonde circo, arte e architettura.

Biglietti: 15€ intero / 12€ ridotto / 10€ bambini.

19 aprile, dalle ore 16: Apertura area festival con area giochi per bambini, artigiani e sapori del Monferrato.

20 aprile, dalle ore 16: Apertura area festival con area giochi per bambini, artigiani e sapori del Monferrato.

