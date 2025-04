Alessandria: raduno degli Alpini in città da venerdì 19 a domenica 21 settembre

Giovedì scorso, 27 marzo, nella Sala Giunta del municipio, è stato presentato il programma del 27° RADUNO ALPINI DEL PRIMO RAGGRUPPAMENTO, che avrà luogo ad Alessandria da venerdì 19 a domenica 21 settembre, alla presenza del sindaco e dei componenti del Comitato organizzatore. Previsto l’arrivo in città di circa 10.000/15.000 ‘penne nere’.

Il modellino del monumento agli Alpini dei giardini

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante: “Alessandria si prepara ad ospitare un evento che va oltre la celebrazione, riscoprendo il valore di una tradizione rinnovata in ogni incontro. Il raduno non è solo un appuntamento storico, ma un’opportunità per dimostrare che Alessandria possiede entusiasmo, cuore e capacità necessarie per coronare un sogno: ospitare in futuro anche un raduno nazionale”.

Così il vice-sindaco e assessore al marketing, Giovanni Barosini: “Questo appuntamento avrà un impatto benefico sulla vita della città, sul commercio e sullo spirito della cittadinanza. Gli Alpini sono un patrimonio nazionale, sempre capaci di mobilitarsi per il Paese, sempre in prima linea per ogni necessità”.

Così l’assessore Irene Molina, componente del comitato organizzatore: “Operazione estremamente complessa, con risvolti positivi. Le attività sono già in parte definite, tra cui la passeggiata alpina da Fubine a San Salvatore. È una buona promozione per tutta la città e per il territorio“.