ACI promuove la sicurezza stradale con ‘#BLINDSIDE’

Nella Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada dello scorso 17 novembre, l’Automobile Club d’Italia ha rilanciato sui social il valore della mobilità responsabile, rinnovando l’impegno dell’ACI nella promozione della sicurezza stradale attraverso i social con la campagna di sensibilizzazione “#blindside”.

“La sicurezza e, una linea sottile… non oltrepassarla” è il monito che accompagna 8 immagini attraversate dal confine sottile tra la mobilità sicura e l’incidentalità stradale: i comportamenti e le scelte di tutti gli utenti della strada fanno la differenza tra uno spostamento confortevole e uno dalle conseguenze tragiche. La campagna sottolinea l’importanza di non distrarsi con il cellulare al volante come a piedi, di indossare casco e abbigliamento ad alta visibilità su due ruote, di alloggiare i bambini sul seggiolino e di assicurare con gli appositi dispositivi di protezione gli amici a quattro zampe, oltre a non guidare sotto l’effetto di alcol. I contenuti sono elaborati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per incrementare l’impatto emotivo e la diffusione attraverso i canali digitali. L’hashtag #blindside accende i riflettori sui “punti ciechi” della coscienza in cui si crede erroneamente di poter infrangere il Codice della Strada senza conseguenze.

A questo proposito l’ACI Alessandria e l’Istituto Volta, all’open day del 30 novembre, metteranno a disposizione formazione specifica per i ragazzi grazie all’ausilio di esperti istruttori Ready2go e del simulatore di Guida virtuale. Un impegno quotidiano quello di promozione della mobilità sicura che la Dirigente Scolastica dell’istituto, d.ssa Maria Elena Dealessi, e l’Automobile Club proporranno nei programmi scolastici come elemento di sicurezza nella vita dei ragazzi, per costruire consapevoli conducenti del domani.