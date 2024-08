Le sere FAi d’estate fino a settembre 2024

Passeggiate naturalistiche al calar del sole, aperitivi al tramonto, musica e spettacoli sotto le stelle, piccole lezioni di astronomia. Un ricco calendario di eventi e visite speciali per vivere i Beni del FAI fino a tarda sera.

Nelle serate del 9, 10, 14, 16 e 17 agosto il cielo stellato sarà il protagonista di Astronomi per una notte al Castello di Masino, Caravino (TO). Dopo la visita notturna nel parco, immerso nel silenzio e lontano da fonti luminose, il pubblico, accompagnato dai giovani astrofili dell’associazione Celestia Taurinorum di Torino, sarà guidato nell’osservazione della volta celeste e potrà ammirare costellazioni e galassie e attendere il passaggio delle lacrime di San Lorenzo, le stelle cadenti. Si potrà prenotare un cestino da picnic con prodotti del territorio, in collaborazione con il ristorante Gardenia, da ritirare tra le ore 20 e le 20.30 presso la caffetteria del Castello.

Venerdì 23 agosto il Parco di Masino ospiterà Pellicole d’autore all’aperto con il film “Le otto montagne” (2022), diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti.

Tutti i venerdì fino al 30 agosto, e ancora mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, il Castello della Manta (CN), fortezza medievale che si staglia sullo sfondo del Monviso, ospiterà in giardino i Picnic al tramonto per cogliere a pieno l’incanto del giorno che volge al termine. Dopo aver gustato le prelibatezze proposte nel cestino, al calar della notte seguiranno visite speciali all’interno del maniero, tra le sale decorate con preziosi affreschi del ‘400 e del ‘500.

Sabato 17 agosto e venerdì 20 settembre, il castello sarà il punto di partenza per le Camminate con la luna piena, alla scoperta delle vie di natura e cultura nella Riserva della Biosfera del Monviso – MaB UNESCO. Percorso su terreno misto, non adatto ai passeggini. Si consigliano abbigliamento comodo, scarpe adeguate e torcia. Possibilità di consumare il picnic al castello o un aperitivo nel giardino prima della passeggiata. L’esperienza si svolgerà solo in caso di bel tempo. In caso di brutto tempo i visitatori saranno contattati per la modifica del programma.

Calendario completo e informazioni dettagliate su www.serefai.it