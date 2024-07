Faccia a faccia con i problemi: l’assessora Cazzulo visita le aree-cani al Quartiere Cristo

Viaggio nelle aree-cani del Quartiere Cristo per l’assessora al Welfare Animale Roberta Cazzulo, invitata dall’Associazione Alessandria Sud con i consiglieri comunali Castelli, Coloris, Gotta e Gentiluomo. L’assessore ha visitato le 4 aree di via Paolo Sacco, via Verneri, via Borsellino e l’area Fibi di corso Carlo Marx.

La Sud ha avanzato la proposta di valutare l’affidamento delle 4 aree del Cristo ad associazioni o privati che possano curarne la manutenzione. Inoltre sull’area Fibi è stata richiesta l‘illuminazione, mentre sulla piazza sono in arrivo le telecamere. I residenti della zona di corso Marx (presenti alcune decine) hanno consegnato quasi 200 firme chiedendo sicurezza dopo gli esposti a Prefettura, Carabinieri, Polizia e Vigili Urbani. Il messaggio è chiaro: tornare a vivere la piazzetta e l’area Fibi.

Intanto si punta sugli eventi: il 10 agosto nella piazzetta sarà una Notte di San Lorenzo speciale, con farinata, anguriata, gonfiabili, evento per gli amici a 4 zampe e serata jukebox anni ’60 con Gian Pieretti, Claudio Damiani e il karaoke di Antonio Candido. L’evento è serale proprio perché quando cala il buio comincia il casino.

Mentre era in corso il sopralluogo, si è registrato un nuovo intervento dei carabinieri del Cristo che hanno identificato alcune persone presenti, già segnalate in passato. ‘Alessandria Sud’ sottolinea come il Quartiere stia facendo molti sforzi per crescere, ma la zona deve tornare in mano ai cittadini.