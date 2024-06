“In Vino Veritas”: basta fake news e politiche dissennate. Il vino è un alimento

Sabato 29 giugno, dalle ore 10 , appuntamento alla Tenuta Cannona di Carpeneto con il professor Giorgio Calabrese per approfondire la conoscenza di uno dei pilastri della dieta mediterranea: il vino. D a sempre è il prodotto più esportato, ambasciatore nel mondo del Made in Italy , va difeso da fake news e politiche dissennate.

L’evento Coldiretti

È fissato per sabato 29 giugno al convegno “In Vino Veritas”, a partire dalle ore 10, alla Tenuta Cannona, in collaborazione con il Comune di Carpeneto e la Fondazione Agrion: un momento informativo che vedrà al centro il vino come alimento prezioso per garantire una dieta equilibrata e la sua importanza nella Dieta Mediterranea, tra alimentazione e benessere, partendo da un contesto territoriale ricco di storia, tradizione e biodiversità. Un approfondimento su uno dei pilastri del Made in Italy a tavola che, naturalmente se gestito e consumato nelle giuste quantità, rappresenta un importante alleato per la nostra salute.

Gli ospiti

Saranno due: il professor Giorgio Calabrese, presidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute e apprezzato ospite in molti talk-show televisivi, che sostiene: “Il vino non è una bevanda, è un alimento liquido. E come ogni alimento va gestito e consumato bene”.

E la conduttrice TV Benedetta Parodi, autrice di ricettari di successo, che spiegherà qual è il segreto per ricette uniche, buonissime, da assaporare accompagnate con un buon bicchiere di vino, nel rispetto della tradizione.