Domenica 23 giugno dalle ore 10 presso la splendida location del Lido di Predosa a Predosa (AL) il Lions Club Bosco Marengo La Fraschetta in collaborazione con il Lions Club Bosco Marengo Ecolife organizza una giornata tutta dedicata alla sensibilizzazione sul piccolo e simpatico mammifero, con pranzo a buffet e tante occasioni di divertimento per grandi e piccini.

Info: Enrico 346-574 7735

Programma

Ore 10 – passeggiata nel parco

passeggiata nel parco Ore 12:30 – pranzo a buffet su prenotazione

– pranzo a buffet su prenotazione Ore 14-18 – Giocolandia: laboratori per grandi e piccini

– Giocolandia: laboratori per grandi e piccini Ore 15 – l’educatrice cinofila Viola Bellingeri con tante curiosità

– l’educatrice cinofila Viola Bellingeri con tante curiosità Ore 17 – musica e animazione latina

Durante la giornata ci saranno bancarelle, un ricco banco di beneficenza e il raduno di auto e moto in vendita.

Scopo

Il ricavato dell’evento è destinato a sostenere il progetto Lions per la realizzazione di quello che presto diventerà il primo ospedale e pronto soccorso per ricci d’Europa, con avanzatissimi macchinari per la diagnostica. Il Centro ‘La Ninna’, ad oggi, soccorre circa 400 ricci all’anno, cercando di salvare loro la vita per poi rimetterli in libertà una volta guariti. I ricci che vengono portati al Centro sono spesso denutriti, pieni di parassiti, feriti da decespugliatori, investiti dalle auto o avvelenati dai pesticidi.