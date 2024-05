Non si ferma l’entusiasmo dei piccoli agricoltori per gli orti a scuola e le iniziative didattiche: si imparano i ritmi della natura e le stagioni.

È accaduto mercoledì mattina alla scuola primaria di Santa Maria del Tempio (Casale Monferrato) dove è stato messo a dimora un ciliegio e sono state piantate zucchine, fragole, peperoni, basilico, insalate, pomodori, bietoline e melanzane. Il tutto con grande gioia dei piccoli alunni, molto partecipativi, coordinati dall’insegnante Maria Costanzo.

“Coldiretti Alessandria entra in classe con l’obiettivo di continuare a far crescere i ragazzi imparando stagionalità e qualità dei prodotti agricoli. Una preziosa occasione per insegnare ai bambini la gestione dell’orto e osservando, prendendosene cura, il ciclo naturale dei frutti”, ha spiegato il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco.

Sperimentare direttamente sul campo la coltivazione e la crescita delle piante è molto più che una lezione. Significa partecipare al miracolo della natura, un’emozione che coinvolge il corpo, la mente e lo spirito. Forse il modo migliore per valorizzare il territorio e formare donne e uomini consapevoli di ciò che significa portare in tavola alimenti di qualità. Giusto stile di vita e rapporto equilibrato con la natura si trasmettono solo con l’esempio pratico. Il binomio scuola-agricoltura è fondamentale affinché i bambini si rendano conto dei prodotti che la terra produce e li apprezzino, sapendo bene che l’orto non va mai in vacanza.