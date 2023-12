Musica: è uscito Chagall (Liberi) di Aurora Bolioli

DATA DI USCITA: 01/12/2023 – ETICHETTA: INDIECA RECORDS

ISRC: IT-HKA-23-02501 – Testo: Aurora Bolioli – Musica: Nicolò Spinatelli

“Mi è capitato di perdermi davanti a un’opera d’arte, studiare i dettagli e immergermi al punto da poterne decifrare il racconto”. Chagall (Liberi) nasce così.

Il brano

Tra la visione di alcuni quadri dell’artista e le parole della moglie, Bella Rosenfeld, Chagall (Liberi) è la personificazione dell’amore più puro e senza vincoli, simbiotico e poetico, che lega i due amanti mossi da una passione tale che li porta a pensare di potersi innalzare liberi insieme nel cielo. Liberi, innaturalmente estesi nell’aria, con i fiori ancora tra le mani e avvolti in una speranza, sottilmente minacciata dal fantasma di un drammatico epilogo, di potersi di nuovo librare in aria nel domani, per sempre.

Questo amore stringe però un profondo sodalizio con l’arte, nutrimento del legame tra i due. In particolar modo il brano è il riflesso di opere dell’artista quali “Il compleanno” e del racconto di Bella in merito a quel momento della loro vita: durante il compleanno dell’artista, alla donna, che che stava decorando la stanza con dei fiori, viene chiesto di essere ritratta…

L’artista

Aurora, classe 2000, sin da bambina mosse i primi passi nella musica e nelle arti performative. Con lo studio del pianoforte, intraprese un percorso didattico con la M° Monica Magnani, con cui fece le prime esperienze dal vivo e in TV. Da adolescente proseguì lo studio della tecnica vocale e frequentò la Scuola di danza e spettacolo Equilibre Danza di Sarzana (SP), conseguendo (’22) l’abilitazione nazionale all’insegnamento delle discipline aeree con il metodo Aerial Equilibre. Dal 2019, spostatasi a Milano, proseguì lo studio del canto e creò SirEndipity, formazione acustica con cui si esibì sulla riviera ligure e in Versilia, partecipando a molti eventi. Dal 2021 si esibisce per eventi e feste private, sia in qualità di cantante sia in qualità di performer con la compagnia Kilibre (SP), unendo il canto alla danza aerea.

Aurora propone un vasto repertorio che spazia dal pop di ieri e di oggi, sia italiano che straniero, ai pezzi soul e funky più ricercati che rappresentano anche le principali fonti di ispirazione per la stesura dei propri inediti. Esordì nel 2023 con il brano ‘Sale’.