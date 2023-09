Il Castello di Redabue apre le porte alla solidarietà con i “Flying Angels”. Domenica 8 ottobre

Domenica 8 ottobre lo storico Castello di Redabue di Masio (AL), aprirà le sue porte per una giornata dedicata alle famiglie, all’insegna della natura, del divertimento e della solidarietà, dalle 11 alle 18.

Il ricavato dell’evento sarà interamente destinato a sostenere il Fondo Emergenza Voli di Flying Angels, per garantire il trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che non possono essere curati nei loro Paesi di origine. (www.flyingangelsfoundation.org)

Tante le attività in programma per grandi e piccini, da vivere durante tutto il giorno: animazione e intrattenimento per i bambini, con gonfiabili, esibizioni di acrobati e prestigiatori, ma anche degustazioni di vini e cioccolato, oltre a un pranzo con barbecue nel parco. Per chi vorrà contribuire ulteriormente, una lotteria solidale metterà in palio ricchi premi per adulti e bambini.

Un programma reso possibile dal supporto dell’Energy partner Axpo Italia, azienda leader nel settore dell’energia, impegnata nella ricerca di soluzioni energetiche innovative, e dalla collaborazione di tante realtà, quali Generalfinance, la Collina dei Ciliegi e il ristorante La Manuelina di Recco.

Info

Per partecipare all’evento è necessario prenotare entro lunedì 2 ottobre al numero 010-0983277 o via mail all’indirizzo [email protected].

Donazioni a partire da 100 € per adulto e bambino, da 70 € solo adulto (i bambini al di sotto dei 3 anni non pagano). Il ricavato sarà interamente destinato al finanziamento dei biglietti aerei per i piccoli pazienti.