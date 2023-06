“Concerto per un amico” in memoria di Michele Pittaluga, mercoledì 21 giugno a Palazzo Ghilini

Protagonista sarà la Celtic harp orchestra di Fabius Constable con un titolo evocativo: Note di viaggi d’oltremare, viaggio della musica verso terre lontane.

Alla conduzione il maestro col suo nome d’arte che da 20 anni identifica l’italianissimo comasco Fabio Conistabile, polistrumentista, compositore, virtuoso dell’arpa e direttore della Celtic Harp Orchestra .

Nella serata del 21 giugno questi ineguagliabili musicisti presenteranno un programma che offrirà un’esperienza artistica vivace, profonda e travolgente.Apprezzate per il repertorio assolutamente inedito , raffinato e allo stesso tempo alla portata dell’orecchio di tutti, le esibizioni della Celtic HarpBeat Orchestra hanno il potere di estasiare il pubblico di ogni età, cultura e provenienza, sia per l’impatto sonoro e visivo che per l’estrema adattabilità dell’ensemble.