Abrogazione del reato d’abuso d’ufficio per i sindaci: Uncem giudica il provvedimento in modo positivo

Afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem (Unione Nazionale Comuni Enti Montani): “L’abrogazione del reato di abuso di ufficio per i sindaci è positivo. Sosteniamo questo provvedimento, come ho già detto al ministro Nordio. Alcune organizzazioni e partiti sono perplessi, ma Uncem ha sempre sostenuto che togliere il reato sarebbe stato necessario per evitare procedimenti sui sindaci che, in passato, nella maggior parte dei casi, hanno subìto una grave gogna mediatica poi svanita nelle archiviazioni. I sindaci vanno tutelati, le indennità sono state aumentate ma vanno protetti ruolo e funzione. Ci auguriamo che Governo e Parlamento lavorino in tempi rapidi sui provvedimenti a vantaggio dei sindaci”.

Info

UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

Via Palestro, 30 – 00185 Roma – tel. +39 06 87390022

e-mail: [email protected]