Inchiostro Festival ad Alessandria il 3-4 giugno con “Impronte”, in piazza Santa Maria di Castello

Inchiostro Festival festeggia il suo 10° compleanno proponendo nuovamente la riuscita formula di un evento culturale performativo, manifestazione che sabato 3 e domenica 4 giugno, in piazza Santa Maria di Castello ad Alessandria, ospiterà illustratori, calligrafi, stampatori d’arte per creare un vero e proprio laboratorio d’eccellenza aperto ad un pubblico attivo.

Il linguaggio visivo

Sarà costituito dal bianco e dal nero, nelle varie sfumature, declinati in opere realizzate con diverse tecniche manuali. Ogni edizione viene abbinata ad un tema e quest’anno si è scelto la parola simbolo “Impronte” che completa la quadrilogia sul tema ambientale, le cui tappe precedenti sono state “Carbonio”, “Abissi” e “Origine”.

Per due giorni Alessandria sarà Capitale dell’illustrazione, invasa da artisti nazionali e internazionali, uniti nell’eccellenza della manualità e dell’espressione grafico-visiva. Gli stessi artisti saranno ospitati nell’ostello del chiostro, per lavorare, confrontarsi, esibirsi e coinvolgere il pubblico in workshop e spettacoli che dureranno l’intero fine settimana.

L’Associazione Inchiostro Festival, con il patrocinio e la collaborazione di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Alessandria, organizza e coordina la manifestazione grazie al prezioso supporto di volontari, professionisti, partner tecnici d’eccellenza, che assieme ad alcune aziende, riescono a proporre un’esperienza unica per il visitatore.