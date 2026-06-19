10eLotto: vinti 50.000 euro a Casale Monferrato

Piemonte protagonista con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 16 giugno 2026 sono andati alla regione, tra i premi maggiori, vincite complessive per 68.000 euro.
Presso il punto vendita nella Strada Alessandria, Casale Monferrato, centrato un colpo da 50.000 euro grazie ad un “7” Doppio Oro. Mentre in Corso Giulio Cesare a Torino un “4” Doppio Oro vale 10.000 euro. Infine a Vinovo, in provincia di Torino, la medesima combinazione vale un premio da 8.000 euro presso l’esercizio commerciale in Via Stupinigi.
Piemonte protagonista con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 16 giugno 2026 sono andati alla regione, tra i premi maggiori, vincite complessive per 68.000 euro.
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