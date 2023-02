Due concerti del Teatro Carlo Felice di Genova proposti ad Alessandria: domani e il 19 marzo

La collaborazione fra Comune di Alessandria, CulturAle Costruire Insieme e Teatro Carlo Felice continua, nei primi mesi del 2023, con altri 2 importanti concerti, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Le date

Martedì 14 febbraio alle 21, presso la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, in via Giulio Monteverde 2, è in cartellone il concerto “Mozart l’italiano”, che propone un programma (diverso da quello di dicembre alla Chiesa di San Giovanni Evangelista) con musiche di Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadues Mozart, Antonio Salieri. Direttore Francesco Corti.

Domenica 19 marzo alle 18, presso la Parrocchia Natività di Maria, via Frugarolo 4 a Spinetta Marengo, “(Neo) Classico”, concerto che viene proposto solo ad Alessandria, Imperia, Rapallo e Sarzana, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Sergey Prokof’ev. Direttore Wolfram Christ.

I direttori

Francesco Corti , clavicembalista e direttore d’orchestra attivo nei principali teatri e orchestre in Europa, Stati Uniti, Canada, America Latina, Asia e Nuova Zelanda, invitato dai più noti festival internazionali quali Mozart Woche, Salzburger Festpiele, Musikfest Berlin.

Wolfram Christ , leggendaria prima viola della Filarmonica di Berlino e di altre grandi orchestre, e affermato direttore in cinque Continenti, protagonista di una straordinaria carriera che abbina la fama di ineguagliato solista a quella di celebre direttore d’orchestra.

I commenti

Con gli eventi programmati Alessandria è la città fuori dalla Liguria che ospita il maggior numero di concerti sinfonici della Fondazione Carlo Felice. A tal proposito il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, si è espresso così: “Siamo onorati di proseguire e la collaborazione con uno dei più importanti e prestigiosi teatri d’opera italiani. La decisione del Comune, condivisa dal Carlo Felice, di portare questi eventi nelle Chiese del territorio, indica la precisa scelta di valorizzare i luoghi di culto che sono, spesso, importanti patrimoni storico-architettonici. Ringrazio i parroci e le comunità locali che hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta”.

Claudio Orazi, Sovrintendente del Teatro genovese, ha detto: “La collaborazione con il Comune di Alessandria riveste per l’Opera Carlo Felice e per Genova un grande significato artistico culturale e un motivo di orgoglio. Speriamo di poterla ampliare per incontrare un nuovo pubblico nei luoghi di interesse storico, artistico e spirituale”.