Sconfitta che brucia, e anche tanto, per l’Arredo Frigo Valnegri, contro una diretta concorrente nella lotta alla salvezza. Un solo set vinto, il secondo, in casa dell’Igor Trecate che s’impone 3-1 e sorpassa in classifica. Una prestazione caratterizzata, purtroppo, da molti errori che hanno fatto la differenza.

La partita

Igor Trecate – Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme 3-1 (25-21, 16-25, 25-20, 25-20)

Primo set – Dopo l’equilibrio dei primi cinque scambi, termali avanti con Bondarenko e Zonta, aumentando il vantaggio grazie a belle giocate in attacco e in difesa. Ad un certo punto, però, le parti si sono invertite: le padrone di casa hanno ripreso fiducia travolgendo le acquesi 11-15 a 17-15. Acqui ha provato a rientrare, ma troppi hanno permesso a Igor di chiudere 25-21 .

– Dopo l’equilibrio dei primi cinque scambi, termali avanti con Bondarenko e Zonta, aumentando il vantaggio grazie a belle giocate in attacco e in difesa. Ad un certo punto, però, le parti si sono invertite: le padrone di casa hanno ripreso fiducia travolgendo le acquesi 11-15 a 17-15. Acqui ha provato a rientrare, ma troppi hanno permesso a Igor di chiudere . Secondo set – Gran partenza dell’Arredo Frigo Valnegri, sopra di 2 e poi di 4. Accenno di inseguimento rintuzzato e strappo fino al 21-13. Igor ha accorciato di 2, ma le acquesi sono riuscite a pareggiare il conto dei set chiudendo 16-25 .

– Gran partenza dell’Arredo Frigo Valnegri, sopra di 2 e poi di 4. Accenno di inseguimento rintuzzato e strappo fino al 21-13. Igor ha accorciato di 2, ma le acquesi sono riuscite a pareggiare il conto dei set chiudendo . Terzo set – Partenza a razzo delle acquesi con 4 palle consecutive dentro, ma rapida reazione novarese fino alla parità. Allungo dell’Igor fino al 13-8, poi al 21-13; a quel punto 3 aces di Fabbrini han guidato la risalita acquese fino al -3, ma qualche errore di troppo ha consentito alle padrone di casa di chiudere 25-20 .

– Partenza a razzo delle acquesi con 4 palle consecutive dentro, ma rapida reazione novarese fino alla parità. Allungo dell’Igor fino al 13-8, poi al 21-13; a quel punto 3 aces di Fabbrini han guidato la risalita acquese fino al -3, ma qualche errore di troppo ha consentito alle padrone di casa di chiudere . Quarto set – Inizio equilibrato con l’Arredo Frigo Valnegri ad inseguire sino al 7 pari. Nuovo allungo novarese, poi rimonta termale e vantaggio di 3 punti grazie ai muri di Scardigli e Bergese. Parità novarese e nuovo vantaggio ospite, poi black-out delle acquesi con le novaresi a recuperare il gap e a sorpassare, tenendo il vantaggio fino alla chiusura 25-20 .

Le squadre

Igor Trecate: Moroni 6, Cantoni 2, Bosso 9, Bianchi 7, Vighetto 22, Sassolini 14, Mangalagiu (L) 1, Brezza, Badalamenti (L), Bianchi 3. N.e: Pagliuca, Sassolini, Nagy, Berra. All. Ingratta.

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme: Bondarenko 5, Bergese 8, Zonta 5, Scardigli 15, Mirabelli 9, Cattozzo, Raimondo (L), Ruggiero 1, Fabbrini 6, Lombardi 11. N.e: Grotteria, Zenullari (L), Fiscaletti. All. Marenco.